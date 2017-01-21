"En Route"; yazar Duygu D. Öztürk ve prodüktör Dilara Ekşioğlu'nun 10 Karaköy A Morgans Original'de gerçekleştirmeyi planladıkları Secret Dining projelerinin ilkidir.



"En Route"; katılımcılarını tarihte 1893'un görkemli günlerine geri götüren bir Orient Express macerasıdır.



Tüm zamanların en efsanevi treni ile bu yolculuğa şahit olacak yolcular aldıkları bilet ile Romanya'dan trene biniş yapacak ve son durak olan Sirkeci Garı'na seyahat edeceklerdir.



Yolcular birinci sınıf kompartımanında hazırlanan aksam yemeği ve canlı müzik eşliğinde İstanbul'a seyahat edeceklerdir. Yolculuk, katılımcılar için tarihin unlu simaları ve sürprizlerle dolu exclusive bir secret dining olarak tasarlandı.



10 Karaköy'de gerçekleşecek konsept İstanbul'da ve Türkiye'de bir ilktir. Gösteri esnasında cep telefonları kesinlikle yasaktır. Yolcular gara girdiklerinde kendilerini karşılayacak gar görevlileri tarafından yönlendirilecektir. Gösteri katılımcılara özel olarak hazırlanan bir tecrübedir ve tüm haklar saklıdır. İlgili görseller katılımcıların dışında kimse ile paylaşılmayacaktır.



Sınırlı sayıda gerçekleşecek bu gösteriye katılacak yolcuları gösteri esnasında ve sonrasında özel sürprizler bekliyor.



Katılımcıları yıl boyunca birbirinden çok farklı deneyimler bekliyor.