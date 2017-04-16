KAYSERİ'de manda yoğurdu ve yılkı atları ile meşhur Hacılar ilçesinin Hörmetçi mahallesinde seçmenler oy kullanmaya at ile gittiler.



Hacılar ilçesinin Hörmetçi mahallesinde seçmenlerin büyük çoğunluğu sandık başlarına atları ile geldiler. 1015 Nolu sandıktan referandum oyu kullanmaya gelen 51 yaşındaki Ali Kemer ve 25 yaşındaki Fatih Sevim sandakların bulunduğu muhtarlığa at üzerinde geldi. Oylarını kullandıktan sonra muhtarlık önündeki direğe bağladığı atına binen Ali Kemer, "Bizler burada vasıta olarak atlarımızı kullanırız. İşlerimin yoğunluğu nedeniyle oy kullanmaya da atımla geldim. Buradan tekrar çalışmak üzere tarlaya gideceğim" dedi.



Mahalle muhtarı Nurettin Kemer ise "Hörmetçi Mahallemiz İç Anadolu'da Yılkı atlarının merkezidir. Mahallemizde bulunan hemen herkesin atı vardır. Referandum günü de mahalle halkımızın bazıları oy kullanmaya atla geliyorlar" diye konuştu.



- Kayseri