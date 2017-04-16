Seçmenin Oydan Sonraki İlk Tercihi Sahiller Oldu

Balıkesir'in Edremit, Ayvalık, Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde referandum için oy verme işlemi devam ederken oyunu kullanan vatandaşların ilk tercihi sahiller oluyor.



Sabah saatlerinde başlayan ve halen devam eden refrandum oylamasında oyunu kullanan vatandaşlar güzel havayı da fırsat bilerek sahillere akın ettiler. Kuzey Ege'de sahillerde yoğunluk dikkatleri çekiyor. Güneşli ve sıcak havayı oy kullanma görevi sonrasında fırsat bilen vatandaşlar çay bahçelerini ve sahilleri adeta doldurdu. Edremit'in Akçay Mahallesinde büyük rağbet gördü. Kimi vatandaşlar yürüyüş yapmayı tercih ederken kimi vatandaşlar çay bahçelerinde güneşli havanın keyfini çıkartılar. Bazı vatandaşlar ise aileleri ile birlikte Sarıkız Meydanında uçurtma uçurmayı tercih ettiler. - BALIKESİR