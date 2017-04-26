Seçimler Yaklaştıkça Anastasiadis Çözümden Uzaklaşıyor"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in Rum tarafında Şubat 2018'de yapılacak "başkanlık" seçimleri yaklaştıkça çözümden uzaklaştığını bildirdi.



KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Enosis" (Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakı) referandumunun yıl dönümünün okullarda kutlanması kararının düzeltilmesi için Milli Eğitim Bakanlığına devredilmesini amaçlayan ve Rum meclisi tarafından 7 Nisan'da oy birliğiyle kabul edilen yasanın Anastasiadis tarafından imzalanmayarak Anayasa Mahkemesine sevk edildiği belirtildi.



Rum liderinin kararı Anayasa Mahkemesine göndererek Kıbrıs Türk halkının hassasiyetlerine önem vermediğini bir kez daha gösterdiğine işaret edilen açıklamada, "Anastasiadis'in bu tavrı, müzakere ruhuna uygun değildir ve kendi kamuoyunu bile ikna edici olmaktan çok uzaktır." ifadelerine yer verildi.



Anastasiadis'in gerek bu konudaki ve gerek müzakere sürecinde özellikle son aylarda kendisini belli eden yapıcı olmayan tavrının üzüntü verici olduğu kaydedilen açıklamada, "Öyle anlaşılmaktadır ki Güney Kıbrıs'ta seçimler yaklaştıkça Anastasiadis çözümden uzaklaşmaktadır. Bizim gördüğümüz bu gerçeği eminiz ki açıktan ifade etmeseler de uluslararası toplum da görmektedir." denildi.



Açıklamada, Anastasiadis'in umut kırıcı bu tavırlarına rağmen, Kıbrıs Türk tarafının önceden varılan mutabakat çerçevesinde 2, 11 ve 17 Mayıs tarihleri için planlanan müzakerelere katılacağı belirtilerek "Bundan önce olduğu gibi, bütün iyi niyetimizle sonuç almaya odaklanarak bu görüşmelerde yapıcı tutumumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. Kıbrıs Türk halkı olarak çözüm yönündeki irademiz, geçmişte de kanıtlandığı gibi, hep güçlü olmuştur ve bu son aşamada da öyle olacaktır. Ancak açık bir gerçektir ki sonuca varmak tek taraflı iyi niyetli çabalarla mümkün değildir. Bunu tüm çözüm yanlılarının görmesinin zamanı gelmiştir. Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm bulmak istiyorsak uluslararası toplum dahil herkesin üzerine düşeni yapması gerekir." değerlendirmesinde bulunuldu.



KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Anastasiadis arasında, Mayıs 2015'ten bu yana devam eden müzakereler çerçevesinde 16 Şubat'taki görüşmede, Rum yönetimi lideri, kapıyı sertçe vurarak müzakere masasından kalkmıştı.



Akıncı da Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını öngören "Enosis" referandumunun yıl dönümünün okullarda kutlanması yönünde 10 Şubat'ta karar alan Rum meclisinin bu kararından geri adım atmaması üzerine liderler görüşmesine katılmayacağını açıklamıştı.



Rum meclisinin 7 Nisan'da bu kararı Milli Eğitim Bakanlığına devretmesinin ardından Kıbrıs müzakereleri 11 Nisan'da yeniden başlamıştı.