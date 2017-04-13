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Seçimler Gayrimenkul Fiyatlarını Etkiliyor

REIDIN Türkiye'nin ortaya koyduğu raporlara göre, seçim öncesi konut fiyatlarında gerileme yaşanırken, seçim sonrası belirsizliğin bir nebze ortadan kalkmasıyla fiyatlar yükselişe geçiyor.

Seçimler Gayrimenkul Fiyatlarını Etkiliyor

REIDIN Türkiye'nin ortaya koyduğu raporlara göre, seçim öncesi konut fiyatlarında gerileme yaşanırken, seçim sonrası belirsizliğin bir nebze ortadan kalkmasıyla fiyatlar yükselişe geçiyor.

Kaynak: Dunya.com

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