Seçimler Gayrimenkul Fiyatlarını Etkiliyor
REIDIN Türkiye'nin ortaya koyduğu raporlara göre, seçim öncesi konut fiyatlarında gerileme yaşanırken, seçim sonrası belirsizliğin bir nebze ortadan kalkmasıyla fiyatlar yükselişe geçiyor.
REIDIN Türkiye'nin ortaya koyduğu raporlara göre, seçim öncesi konut fiyatlarında gerileme yaşanırken, seçim sonrası belirsizliğin bir nebze ortadan kalkmasıyla fiyatlar yükselişe geçiyor.
Kaynak: Dunya.com
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