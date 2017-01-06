Seçimi Kaybetti Ama Yüzlerce Öğrenciyi Giydirdi

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde okul temsilciliğine aday olan bir öğrenci, seçimi kaybetse de vadettiği "Sen Ben Yok, Biz Varız" projesini arkadaşlarıyla hayata geçirerek ihtiyaç sahibi yüzlerce öğrenciyi giydirdi.



Şehit Tacettin Çeribaş Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Coşkun Can Aksoy, okul temsilciliği seçimine aday oldu. Seçim sürecinde de ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye ve kıyafet yardımı yapmak için "Sen Ben Yok Biz Varız" projesini hayata geçirmeyi vadetti.





Ancak seçimi kaybeden Aksoy, arkadaşlarının "Seçimi kaybetsek de ihtiyaç sahipleri için projemizi hayata geçirelim" demesi üzerine harekete geçerek öğretmenleriyle görüştü ve okul müdüründen de izin aldıktan sonra çalışmalara başladı.





Öğretmenlerinden aldığı destekle sınıfları gezerek projeyi anlatan Aksoy'a kısa sürede çok büyük destek geldi. Öğrencilerin bu çalışmasını duyan ilçe halkı da projeye destek verince yüzlerce öğrencinin ihtiyaçları karşılandı.



Seçimi kaybetse de öğrencilere yardım etmenin mutluluğunu yaşayan Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyanın başarılı bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.



Okul temsilcisi seçilemediğini fakat sınıf arkadaşları ve öğretmenlerinin de desteğini alarak projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Aksoy, şunları söyledi:



"Projemizi yürütmek için önce öğretmenlerimle görüştüm. Öğretmenlerim 'Böyle bir şey yaparsan bizlerde yardımcı oluruz, elimizden ne geliyorsa yaparız' dediler. Okul müdürümüzden izin aldım. Projeyi başlattık. Kampanyaya veliler ve vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Gelen malzemeleri okulumuzda biriktirdik. Arkadaşlarımızla beraber paketleyerek okullarımıza gönderdik. Şu ana kadar yaklaşık 370 öğrenciye ulaştık. Hedefimiz ilçede ihtiyaç sahibi öğrenci bırakmamak. Çünkü öğrencilik sadece okulda ders çalışmaktan ibaret değil. Sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında arkadaşlarımızla birlikte böyle bir proje hazırlamaktan dolayı çok mutluyum. Seçimi kaybetsem de ihtiyaç sahibi arkadaşlarıma destek olmaktan ekip olarak çok mutluyuz."



Okul idarecileri de öğrencilerinin bu davranışından dolayı gururlu olduklarını belirtti.