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Seçimi Kaybeden Liderin Görev Süresi 3 Ay Daha Uzaltıldı
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Seçimi Kaybeden Liderin Görev Süresi 3 Ay Daha Uzaltıldı

Gambiya meclisi, devlet başkanı seçimini kaybeden Jammeh'in görev süresini 3 ay daha uzattı.

Seçimi Kaybeden Liderin Görev Süresi 3 Ay Daha Uzaltıldı

Gambiya meclisi, devlet başkanı seçimini kaybeden Jammeh'in görev süresini 3 ay daha uzattı.

Kaynak: Dunya.com

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