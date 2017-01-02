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Seçime Sadece 1 Hafta Çalıştım, Ekibim Dışından Kimseden Destek Almadım"
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Seçime Sadece 1 Hafta Çalıştım, Ekibim Dışından Kimseden Destek Almadım"

Nefes kredisine talep fazla olursa, süreyi ve desteği artırabileceklerini kaydeden ATO Başkanı Gürsel Baran, başkanlık seçimi için 1 hafta çalıştığını ve ekibi dışında kimseden destek almadığını söyledi.

Seçime Sadece 1 Hafta Çalıştım, Ekibim Dışından Kimseden Destek Almadım

Nefes kredisine talep fazla olursa, süreyi ve desteği artırabileceklerini kaydeden ATO Başkanı Gürsel Baran, başkanlık seçimi için 1 hafta çalıştığını ve ekibi dışında kimseden destek almadığını söyledi.

Kaynak: Dunya.com