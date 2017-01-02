Seçime Sadece 1 Hafta Çalıştım, Ekibim Dışından Kimseden Destek Almadım"
2 Ocak 2017 Pazartesi 02:22
Nefes kredisine talep fazla olursa, süreyi ve desteği artırabileceklerini kaydeden ATO Başkanı Gürsel Baran, başkanlık seçimi için 1 hafta çalıştığını ve ekibi dışında kimseden destek almadığını söyledi.
Nefes kredisine talep fazla olursa, süreyi ve desteği artırabileceklerini kaydeden ATO Başkanı Gürsel Baran, başkanlık seçimi için 1 hafta çalıştığını ve ekibi dışında kimseden destek almadığını söyledi.