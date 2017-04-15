Seçim Yasakları Ne Zaman, Saat Kaçta Sona Erecek?

16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak olan Anayasa Değişikliği Halk oylamasında seçim günü bazı yasaklar devreye girecek. Milyonlarca seçmenin oy kullanmaya gideceği yarınki referandum da yasaklar saat kaçta başlayacak, kaça kadar sürecek?

Türkiye yarın yapılacak referandum a kilitlendi. 16 Nisan Pazar günü yapılacak ve anayasa değişikliğinin oylanacağı referandum da evet ve hayır oyları kullanılacak. Sandıktan evet oyları yüksek çıkarsa partili Cumhurbaşkanlığı onaylanmış olacak. Hayır çıkması halinde ise parlementer sisteme devam edilecek. Peki seçim günü hangi yasaklar var? Ve bu yasaklar hangi saatler arası uygulanacak?

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI

Oy verme günü saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

Bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.