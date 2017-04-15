Seçim yasağının başlamasının ardından vatandaşlar tarihi mağarada stres attı



GAZİANTEP - Referandum süreci boyunca propagandalardan bunalan vatandaşlar seçim yasağıyla beraber Gaziantepliler Kaleoğlu mağarasına akın etti.

Seçim süreci boyunca yapılan tartışma ve propagandalardan yorulan Gaziantepliler, seçim yasağının başlamasıyla birlikte kentin tarihi ve turistik yerlerine akın etti. Hafta sonu ve güneşli havayı da fırsat bilen vatandaşlar, Gaziantep Kalesi'nin ardından yakınındaki turistik mağarayı da gezdi. Sabah geldiği mağara önündeki kalabalığı gören yoğun Kaleoğlu Mağarasının işletmecisi Mehmet Kaleoğlu, yoğun kalabalığa kendisinin de şaşırdığını ifade etti. Mehmet Kaleoğlu, "Seçim yasağından sonra buraya çok sayıda vatandaş geldi. Sabah geldiğimde ben bile şaşırdım bu kadar ziyaretçi beklemiyordum. İnsanlar seçim sürecinden bunaldığını ve buraya stres atmak için geldiklerini söylüyor" dedi.

Seçim yorgunluğunu atmak için mağaraya geldiğini ifade eden 65 yaşındaki Ahmet Duymaz, "Seçim çalışmalarındaki propagandaların doğal. Ama bunun bir yorgunluğu oluyor. Hem propaganda yürüten hem de vatandaşlar açısında bir stres oluyor. Artık bitti, yarın referandum yapılacak. Bu son günde buraya gelerek seçim stresini atıyoruz" diye konuştu.

Kaleoğlu Mağarası

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Yeni Han Halıcılar Sarayı'nda bulunan Mağara, Gaziantep kalesi'ne de yakınlığı nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor. Belli bir dönem taş ocağı olarak kullanıldığı bilinen bilinen mağaranın bir dönem ise Yeni Han'a ahırlık yaptığı günümüze ulaşan kaynaklarda yer alıyor. Günümüzde restore edilerek, Gaziantep'in gezilecek yerlerinden biri haline getirilen mağara, oturup sohbet edilen, bir şeyler yenilip içilen sıcak ve tarihi bir mekan olarak tercih ediliyor.

(LO-