Seçim Torbaları, Sandık Görevlilerine Dağıtıldı

'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi öngören anayasa değişikliği referandumu için hazırlanan seçim torbaları, İzmir'de sandık görevlilerine teslim edildi.

Seçim Torbaları, Sandık Görevlilerine Dağıtıldı

'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi öngören anayasa değişikliği referandum u için hazırlanan seçim torbaları, İzmir'de sandık görevlilerine teslim edildi.

İzmir Kültürpark içindeki 4 No'lu Hol'de hazırlanan seçim torbaları, saat 05.00 itibariyle sandık görevlilerine verilmeye başlandı. İçerisinde oy pusulası, zarf, sandık mührü, tercih mührü, tutanaklar gibi malzemeler olan seçim torbaları, 9 bin 32 sandık için hazırlandı.

3 milyon 101 bin 862 seçmenin sandığa gideceği İzmir'de, oy verme işlemenin sona ermesinin ardından torbalar yine aynı holde bulunan İl Seçim Kurulu'na teslim edilecek. 

- İzmir

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