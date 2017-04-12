Seçim Minibüsünün Çarptığı Çocuk Öldü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde HDP'nin seçim minibüsünün çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, ilçenin Kurtuluş Mahallesi'nde seçim propagandası yapan, İ. T'nin kontrolündeki 63 L 3108 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Salih Deniz'e (7) çarptı.



Durumu fark eden sürücünün Birecik Devlet Hastanesine kaldırdığı Deniz, durumunun ağır olması nedeniyle Şanlıurfa'ya sevk edildi.



Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine sevk edilen Deniz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Öte yandan gözaltına alınan sürücü İ.T'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.