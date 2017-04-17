Seçim Kavgasında 3 Kişinin Öldürüldüğü Sandıktan 'Evet' Çıktı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde dün yapılan referandum oylaması sırasında çıkan kavgada 3 kişinin öldüğü Yabanardı Köyü'ndeki 1115 nolu sandıkta 52 'evet', 23 'hayır' ve 1 geçersiz oy çıktı. Bu sandıktaki 88 seçmen ise oy kullanmadı.

3 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ SANDIKTAN 'EVET' ÇIKTI

Çermik ilçesine bağlı Yabanardı Köyü'nde, seçim sandıklarının kurulduğu köy okulunun bahçesinde, aralarında siyasi görüş farklılığı nedeniyle iki grup arasında çıkan ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği sandıktan 'evet' çıktı. Köy okulunda kurulan ve 164 seçmeni bulunan 1115 nolu sandıkta oy verme sırasında çıkan, silahın da kullanıldığı kavgada Abdülrezzak, İdris ve Şehmus Yıldız yaşamını yitirdi. Bu sandığa kayıtlı seçmenlerden 88'i oy kullanamazken, kullanılan 76 oyun 52'si 'evet', 23'ü 'hayır' çıktı 1 oy da geçersiz sayıldı.