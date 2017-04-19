Seçim Kararının Ardında Anketler Var
İngiliz basınına göre Başbakan May'in erken seçim kararı almasının ardında anket sonuçları yatıyor.
İngiliz basınına göre Başbakan May'in erken seçim kararı almasının ardında anket sonuçları yatıyor. Şuan parlamentoda en yakın rakibi ile arasında 17 sandalye fark bulunan Muhafazakar Parti'nin erken seçim ile farkı 114'e çıkarması bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com
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