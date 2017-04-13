16 Nisan'da yapılacak olan anayasa değişikliği halk oylaması ile ilgili olarak Kilis Valiliğinde "Seçim Güvenliği Toplantısı" yapıldı.



Kilis Valisi İsmail Çataklı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, halk oylamasının huzur ve güven içerisinde yapılmasının temini, seçimden önce, seçim günü ve seçim sonrası alınması gereken önlemler ele alındı. Çataklı, seçim süreci içerisinde kamu güvenliğinin sağlanması, halkın iradesinin sandığa özgürce yansıtılması konusunda her türlü tedbirin alındığını belirterek, "Ülkemizin seçim güvenliği ve şeffaflığı konusunda ender ülkelerden biridir. İlimiz, demokratik olgunluğu özümsemiş huzurun, güvenliğin, birlik ve beraberliğin hakim olduğu bir ildir. Temennimiz, ilimize yakışır bir şekilde halk oylaması gerçekleştirmektir" dedi.



Valilikte gerçekleştirilen toplantıya, Vali İsmail Çataklı'nın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Cuma Özdemir, Vali Yardımcısı Osman Uğurlu, İlçe Kaymakamları Gülhani Ozan Sarı, Bayram Türker ve Ertuğrul Avcı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Seçim İşleri Müdürü Mehmet Özdemir, AK Parti İl Başkan Vekili Serhan Diyarbakırlıoğlu, CHP İl Başkanı Abidin Uslu ve MHP İl Başkanı Ahmet Saltan katıldı. - KİLİS