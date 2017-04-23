Erkan Gündüz'ün yönettiği "Sebzeler Ülkesi" tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.



Sebzelerin büyülü dünyasına davetlisiniz.



Sebzelerin yaşadığı bir ülkede ortalık karışır. Hastane kapanır, sular akmaz, elektrikler kesilir. Sebzeler çok şaşkındırlar.



Sebzeler Ülkesi'nde yaşayan sebzeler, bir gün tersliklerle karşılaşmaya başlarlar.



Elektrik ve su kesintileri ile başlayan olaylar zinciri, Sebzeler Sultanı'nın olaya el koyması ile son bulur. Sebep nedir? İşte bu oyunda…



Yazan: Şebnem Güler Karacan



Yöneten: Erkan Gündüz



Kostüm: Neşe Hatun



Dekor: Nazmi Karabacak



Müzik: Yiğit Dalgın



Ses ve Işık: Sedat Cevrioğlu



Oyuncular: Adnan Mehmet Ali Aslan, Melis Çalgı, Orhan Taşkın, Emin Yavuzyolcu, Seda Nur Şimşek



Süre: 45 Dakika



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Cevahir AVM FunLub Sahnesi



Mekan Adresi : Cevahir AVM - Büyükdere Cad. No: 22



Başlangıç Saati : 23.04.2017 15: 30: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 17: 30: 00



Kategori : Sebzeler Ülkesi



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır