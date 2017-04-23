Sebzeler Ülkesi
Erkan Gündüz'ün yönettiği "Sebzeler Ülkesi" tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.
Erkan Gündüz'ün yönettiği "Sebzeler Ülkesi" tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.
Sebzelerin büyülü dünyasına davetlisiniz.
Sebzelerin yaşadığı bir ülkede ortalık karışır. Hastane kapanır, sular akmaz, elektrikler kesilir. Sebzeler çok şaşkındırlar.
Sebzeler Ülkesi'nde yaşayan sebzeler, bir gün tersliklerle karşılaşmaya başlarlar.
Elektrik ve su kesintileri ile başlayan olaylar zinciri, Sebzeler Sultanı'nın olaya el koyması ile son bulur. Sebep nedir? İşte bu oyunda…
Yazan: Şebnem Güler Karacan
Yöneten: Erkan Gündüz
Kostüm: Neşe Hatun
Dekor: Nazmi Karabacak
Müzik: Yiğit Dalgın
Ses ve Işık: Sedat Cevrioğlu
Oyuncular: Adnan Mehmet Ali Aslan, Melis Çalgı, Orhan Taşkın, Emin Yavuzyolcu, Seda Nur Şimşek
Süre: 45 Dakika
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Cevahir AVM FunLub Sahnesi
Mekan Adresi : Cevahir AVM - Büyükdere Cad. No: 22
Başlangıç Saati : 23.04.2017 15: 30: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 17: 30: 00
Kategori : Sebzeler Ülkesi
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır