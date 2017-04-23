Sebzeler Ülkesi

Erkan Gündüz'ün yönettiği "Sebzeler Ülkesi" tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Sebzeler Ülkesi

Erkan Gündüz'ün yönettiği "Sebzeler Ülkesi" tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Sebzelerin büyülü dünyasına davetlisiniz.

Sebzelerin yaşadığı bir ülkede ortalık karışır. Hastane kapanır, sular akmaz, elektrikler kesilir. Sebzeler çok şaşkındırlar.

Sebzeler Ülkesi'nde yaşayan sebzeler, bir gün tersliklerle karşılaşmaya başlarlar.

Elektrik ve su kesintileri ile başlayan olaylar zinciri, Sebzeler Sultanı'nın olaya el koyması ile son bulur. Sebep nedir? İşte bu oyunda…  

Yazan: Şebnem Güler Karacan

Yöneten: Erkan Gündüz

Kostüm: Neşe Hatun

Dekor: Nazmi Karabacak 

Müzik: Yiğit Dalgın

Ses ve Işık: Sedat Cevrioğlu

Oyuncular: Adnan Mehmet Ali Aslan, Melis Çalgı, Orhan Taşkın, Emin Yavuzyolcu, Seda Nur Şimşek

Süre: 45 Dakika 

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Cevahir AVM FunLub Sahnesi

Mekan Adresi : Cevahir AVM - Büyükdere Cad. No: 22

Başlangıç Saati : 23.04.2017 15: 30: 00

Bitiş Saati : 23.04.2017 17: 30: 00

Kategori : Sebzeler Ülkesi

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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