Sebze ve Meyve Hallerinde Yenileme Çalışmaları

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sebze ve meyve hallerinde başlattığı yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Köprübaşı ilçesi çilek satış depoları ve Salihli sebze ve meyve halinde incelemelerde bulunan Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Halis Satılmış, yenileme çalışmaların tüm hal ve hal depolarında devam edeceğini belirtti.



Manisa merkezinde bulunan sebze ve meyve halinde yenileme çalışmaları başlatan Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmanın ardından ilçelerde bulunan ve ihtiyaç duyan sebze ve meyve hallerinde de yenileme çalışmalarını başlattı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Halis Satılmış, Haller Şube Müdürü ve Köprübaşı Koordinasyon İşleri Müdürü Rahmi Erdem ile birlikte Köprübaşı çilek satış deposunda incelemelerde bulundu. Daire Başkanı Halis Satılmış, depolarda yapılması gereken iyileştirme ve düzenleme çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Daire Başkanı Halis Satılmış daha sonra Büyükşehir Belediyesi hizmet binası alanında da incelemeler yaptı.



Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Halis Satılmış, daha sonra Salihli sebze ve meyveye haline ziyarette bulunarak Hal Dernek Başkanı ve hal personeliyle görüşüp çalışmalar hakkında bilgi aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde, Manisalılara en iyi hizmeti vermenin çabası içerisinde olduklarını söyleyen Daire Başkanı Halis Satılmış, "Bu kapsamda Manisa merkezde ve ilçelerde bulunan sebze ve meyve halleri ve hal depoların yenileme çalışmalarına başladık. Bu çalışmalar en hızlı şekilde tüm hallerde ve hal depolarında devam edecek" dedi. - MANİSA