Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa merkezine hizmet veren sebze ve meyve haline yenileme çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında Manisa Sebze, Meyve Komisyoncuları ve Tüccarları Derneği ve Büyükşehir Belediyesi'nin olarak bir bütün halinde hizmet verebilmesi için derneğe bina içerisinde oda tahsis edilirken, dükkanların kasa depoları da büyütülüyor.



İl genelinde vatandaşların refahı ve huzuru için çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa merkezde bulunan sebze ve meyve halinde yenileme çalışması başlattı. Hal esnafı ve vatandaşlara daha iyi bir hizmet ulaştırmak amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Halis Satılmış, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde vatandaşlarımıza en iyi hizmet vermenin çabası içerisindeyiz. Bu kapsamda Manisa merkezde bulunan sebze ve meyve halinin bazı bölümlerinde yenileme çalışmalarına başladık. Bu kapsamda ilk olarak Manisa Sebze, Meyve Komisyoncuları ve Tüccarları Derneği ve Büyükşehir Belediyesi olarak bir bütün halinde hizmet verebilmek için derneğimize binamız içerisinde bir oda tahsis ettik" dedi. Daire Başkanı Halis Satılmış, ayrıca girişte bulunan platformun yeniden düzenlenip yazı yazılması yön levhaları ve hal şemasının bulunduğu düzenlemelerin yapıldığını aktardı.



Hal esnafının 52 dükkanı olduğunu söyleyen Daire Başkanı Halis Satılmış, "Bu dükkanların kasa depoları bir miktar yeterli gelmiyor. Bu nedenle depoların arka bölümünde bulunan alana kilit parke taşı döşüyoruz. Buranın üzerinde sundurma da yaparak depoların genişletilmesini sağlayacağız. Ayrıca daha önceden doğalgaz sistemleri kurulup faaliyete geçirilmeyen halimizde doğalgaz boru hattı hal kompleksine çekilerek kazan dairesi faaliyete alındı. Aynı zamanda hal binasının içerisinde bulunan arşiv ve depo alanları da ek odalar açılarak genişletiliyor" dedi.



Daire Başkanı Halis Satılmış, çalışmaların devam edeceğini havaların düzelmesiyle hal dükkanlarının çatı aktarmaları, iç dış boyama işleri, orta kanal ve yağmur suyu giderlerinin ıslah ve yenileme çalışmaları, saha aydınlatma çalışmaları ve daha bir çok düzenlemenin en kısa yapılacağını kaydetti. - MANİSA