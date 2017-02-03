Şebinkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Genel Kurulu

Şebinkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Koopratifi Başkanlığına Hicabi Gürsoy yeniden seçildi.



Belediye kültür ve iş merkezinde yapılan olağan genel kurulda seçimlere mevcut başkan Gürsoy başkanlığındaki tek liste ile gidildi.



Açık yapılan oylamada Gürsoy yeniden başkanlığa seçildi.



Başkan Gürsoy, genel kurulun ardından yaptığı açıklamada, destek veren üyelere teşekkür etti, bundan sonra da üyeleri için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.



Gürsoy başkanlığındaki yönetim, Ahmet Vedat Akgün, Ahmet Kesmez, Sancar Demir ve Bahattin Altürk'ten oluştu.