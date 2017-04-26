Şebekeden 20 Milyon Kişinin Kimlik ve Banka Hesap Bilgileri Çıktı

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 0850'li VOİP (İnternet üzerinden sesli görüşme) hatları üzerinden çok sayıda kişiyi çeşitli bankaların temsilcisi gibi arayıp dolandırdığı belirlenen şebekeye operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüphelilerin bilgisayarlarında Türkiye genelinde 20 milyon kişinin kimlik ve banka hesap bilgilerinin bulunduğu ortaya çıktı.Dolandırıcıların kiraladıkları lüks teknede halay çekerken kendilerini görüntüleyip sosyal medya hesaplarında paylaştıkları belirlendi.







İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine başvuran vatandaşlar banka hesaplarından paralarının çekildiğini belirterek şikayetçi oldu. Polis ekipleri şikayetler üzerine yaptığı 6 aylık teknik takibin ardından liderliğini Sefa G.'nin yaptığı, geçmişte bazı bankaların çağrı merkezinde çalışan Burcu A. ve Nihal Y.'nin bulunduğu şebekeyi belirledi. Polis, şebekenin çağrı merkezinden vatandaşları 0850'li VOİP (İnternet üzerinden sesli görüşme) hattıyla arayarak kendilerini banka görevlisi gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti.



İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Ankara ve Osmaniye'de önceden belirlediği adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyon kapsamında 6'sı kadın toplam 20 kişiyi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 47 cep telefonu, 54 sim kart, 27 dizüstü bilgisayar, 5 tablet bilgisayar, 14 hard disk, 11 flash bellek, 15 taşınır modem, 292 bin lira, 4 senet, 3 ruhsatsız tabanca, 94 mermi, 2 sahte sürücü belgesi, 38 banka kartı ve 1 banka cüzdanı ele geçirildi.







POLİS UYARDI, 'BANKA GÖREVLİSİNE BİLE TELEFONDA ŞİFRENİZİ VERMEYİN'



Vatandaşları cep telefonundan arayarak kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin, "Kredi kartınızdan veya banka kartınızdan para çekiliyor. Bu işlem bilginiz dışında mı yapılıyor? Bilginiz dışındaysa iptal etmek için cep telefonunuza bir şifre yollayacağım" şeklindeki ikna etmesinin ardından sanal pos cihazlarıyla vatandaşların cep telefonlarına gelen şifreyi telefon görüşmesi sırasında alarak hesaplardan para çekme işlemini gerçekleştirdikleri öğrenildi. Polis ekipleri, vatandaşları telefonda banka görevlileri dahil hiç kimseye şifrelerini vermemeleri konusunda uyarıda bulundu.







20 MİLYON KİŞİNİN KİMLİK VE BANKA HESAP BİLGİLERİ ELLERİNDE



Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şebekenin bilgisayarlarında yaptığı incelemede Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyon kişinin kimlik ve banka hesap bilgilerinin bulunduğunu belirledi. İlk tespitlere göre 62 kişinin toplam 500 bin lirasını kendi hesaplarına aktardıkları belirlendi. Polis ekipleri ele geçirdiği dijital verileri incelemeye devam ediyor.







15 KİŞİ TUTUKLANDI



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 şüpheli, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı kadın toplam 15'i çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.







SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR



Polis ekiplerinin yaptığı teknik takip sırasında şüphelilerin çağrı merkezlerine giriş ve çıkışlarını polis kameraları tarafından görüntülendi. Şüphelilerin bankamatiklerden paraları çekmeleri bankaların güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.



Şüphelilerin elde ettikleri paraları harcarken çektikleri görüntüleri de sosyal medya hesaplarında paylaştıkları belirlendi. O görüntülerden birinde şüphelilerin bankadan paraları çektikten sonra 'paraları nasıl harcayalım' şeklinde kendi aralarında konuşup gülüştükleri ve lüks bir teknede halay çekip eğlenmeleri yer alıyor. Polis ekipleri düzenlediği operasyonda, şüphelileri gözaltına alması ve adliyeye sevk edilmeleri görüntülere yansıdı. - İstanbul