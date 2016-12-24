Şebeke Suları Donan Köylü 10 Gündür Susuz

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Menteş köyünde kötü hava şartlarından dolayı donan şebeke suları nedeniyle köylüler yaklaşık 10 gündür susuz kaldı.



Akdağ Tabiat Parkı'nın eteklerinde bulunan Menteş köyüne 15 kilometre uzaklıktan doğal yollarla Akdağ'dan gelen suyu kullanan Menteş köyünde hava sıcaklığının sıfırın altında seyretmesi ile donan kaynak suları şebeke hatlarına ulaşamadı.



Köy halkı su ihtiyaçlarını gidermek için köyde kendi kuyusu bulunan 60 yaşındaki Kezban Çankaya'nın bahçesindeki su kuyusundan elektrik yardımıyla çıkarılan su ile ihtiyaçlarını gideriyor.



Köyde hayvancılıkla uğraştığını belirten Mehmet Boztepe, ilk kez böyle bir şeyin başına geldiğini söyledi.



25 yıldır köyde hayvancılıkla uğraştığını kaydeden Boztepe, şöyle konuştu:



"İlk kez böyle birşey başımıza geldi. Soğuk havadan dolayı şebeke sularımız dondu. Yaklaşık 10 gündür susuz kaldık. Köyümüzde bulunan Kezban teyzenin kuyu suyuyla ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Evlerde, besihanede, kahvehanede hiçbir yerde su yok. Sayın Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'ndan yardım bekliyoruz."