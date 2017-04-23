Şebap Güvercin Festivali İlgi Gördü

TÜRKİYE Şebap Güvercin Dernekleri Federasyonu tarafından, Karaman'da, düzenlenen festivalde 8 kategoride en güzel şebap güvercinleri seçildi.



Federasyon tarafından düzenlenen 14'üncü Şebap Güvercin Festivali Karaman'da bir otelde düzenlendi. Festivalde 8 kategoride taklacı güvercinlerden olan en güzel şebap güvercini yarışması da yapıldı.



Değerleri 5 bin- 40 bin lira arasında değişen yaklaşık bin şebap güvercini 'Türkiye'nin en güzel şebap güvercini' yarışmasına katıldı. Türkiye'nin 81 ilinden, Suudi Arabistan'dan ve Bahreyn'den katılan hayvan severlerin güvercinleri, hakem heyet tarafından 8 kategoride değerlendirildi. Tüy ve göz rengi, kuyruk uzunluğu, kafa, boyun, gaga yapısıyla dikkati çeken şebap güvercinlerine festivali izlemeye gelen vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Hakem heyetinin 24 saat süren değerlendirme ve gözlemle yapılan puanlamaya göre 8 farklı kategoride dereceye giren güvercin sahiplerine düzenlenen törende kupa verildi.



Türkiye Şebap Güvercin Federasyonu Başkanı Mustafa Kale, şebap güvercinlerinin kafa ve boynunun iri görünümüyle öne çıktığını belirtti. Şebap güvercinlerinin sarf ırkının korunarak dünyaya yayılmasını amaçladıklarını ifade eden Kale, şöyle dedi:



"Bu güvercinlerimizin yetiştiricilerinin gözünde paha biçilemez. Maddi değeri ölçülmesi çok zor. Bugün burada en az 500 bin liralık güvercin alınıp satılmıştır. Biraz önce bir yetiştirici 40 bin liraya güvercinini satmadı. Benim gözümde değeri çok yüksektir dedi. Biz maddi konuları biraz daha göz ardı ediyoruz. Bizim için onların güzelliği, onlardan aldığımız zevk önemli. Şu an da Suudi Arabistan'dan ve Bahreyn'den gelen çok sayıda arkadaşımız burada. Güvercinimizin ünü dünyaya yayılıyor. Buradan güvercin alıp Suudi Arabistan'a götürüyorlar. Bahreyn'de, Suudi Arabistan'da ve Avrupa'da Almanya'da Türk Güvercinleri Federasyonu açıldı"



- Karaman