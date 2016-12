Şeb-i Arus Sema Töreni

Mevlana Eğitim ve Kültür Derneği'nin düzenlediği Sema Töreni, Galata Mevlevihanesi Müzesi'nde...



SEMA Türk tarihinin, an'anesinin, inançlarının bir parçası olup Hz. Mevlana (1207-1273) ilhamı ile oluşmuş ve gelişmiştir. Kemale doğru manevi bir yolculuğu (Miracı), bir gidiş-gelişi temsil eder. Sema 7 bölümdür. Her bölümün ayrı bir manası vardır. Sema'yı ilmi yönden tetkik ettiğimizde, şunu görürüz: Var olmanın temel şartı dönmektir.



Varlıklar arasındaki müşterek benzerlik, en ufak zerreden en uzak yıldızlara kadar her birinin bünyesini teşkil eden atomlarındaki elektron ve protonların dönmesidir. Her şeyin döndüğü gibi insanoğlu da bünyesini teşkil, atomlardaki mevcut dönmelerle, vücudundaki kanın dönmesi ile, topraktan gelip toprağa dönmesiyle, dünya ile beraber dönmesi ile tabii ve şuursuz olarak döner. Ancak insanı öbür varlıklardan farklı ve üstün kılan şey aklıdır. İşte dönen Semazen varlıların müşterek hareketine seması ile beraber aklıda iştirak ettirir.



SEMA kulun hakikate yönelik, akılla-aşkla yücelip, nefsini terk ederek, Hakta yok oluşu ve olgunluğa ermiş, kamil bir insan olarak tekrar kulluğuna dönüşüdür. Bütün varlığa, bütün yaratılanlara yeni bir ruhla, sevgi için, hizmet için dönüşüdür... Mevlana Eğitim ve Kültür Derneği 1999 yılında kurulmuş olup, gayesi Türk Kültürü'nün temel taşlarından biri olan Mevlana ve Mevleviliği tüm insanlığa tanıtmaktır.