Şeb-i Arus İstanbul 2016

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vuslat gecesi, Şeb-i Arus, 24 Aralık'ta Ülker Sports Arena'da gerçekleşecek.



Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vuslat gecesi, beşinci kez T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla aşkın başkenti İstanbul'da gerçekleşecek.



24 Aralık gecesi İstanbul semaları, Mevlana aşığı semazenlerin ayin-i şerifine ev sahipliği yapıyor. Tüm dünyayı sözleri ve eserleriyle etkilemiş, gönüllerin ve aşkın sultanı Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vuslat gecesi her yıl aralık ayında sema ayini ve dualar eşliğinde kutlanıyor. İstanbullular son dört yıl büyük bir kalabalık eşliğinde düzenlenen etkinlikten sonra bu senede Şeb-i Arus törenine şahitlik edecek.



Bu muhteşem gecenin takdim ve sunuculuğu, Ertem Şener ve Necip Karakaya tarafından gerçekleştirilirken, Veysel Samanlıoğlu orkestrası eşliğinde Sami Özer, Rafet El Roman, Eşref Ziya, Alişan, Yusuf Güney, Özgün, Bekir Köse, Grup Tillo ve Alper Kış sahnede yerini alacak. İlahi ve şiir dinletilerin yer alacağı bu gecede içsel yolculuğunuz en üst noktalara taşınacak.



Manevi hazzın doruklara çıktığı anlarda, karşınıza Mevlana'yı ve öğretilerini bizlere hissettirecek Mutrib ve Sema Heyeti sahne alacak. Semazenler eşliğinde ayaklarınız yerden kesilip, öze dönüş yolunuzda yine musiki sizi yalnız bırakmayacak.



Tokhayder'in himayesinde gerçekleştirilecek bu organizasyonla gönüller sultanı, aşkın başkentinde en güzel şekilde anılacak.



İstanbul, Şeb-i Arus ile şerefleniyor. Hazırlanın!