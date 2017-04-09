Sean Yoro Sanatını Sörf Tahtasının Üzerinde İcra Ediyor

Sanatını sörf tahtası üzerine icra eden Amerikalı sanatçı Sean Yoro'nun sanat çalışmaları büyük beğeni topluyor. Amerika'da Hawaii'de doğan sanatçının çocukluğu sörf tahtası üzerine geçmiş.



Doğa ile iç içe olmaya ve uygun olan her yerde sörf yapmaya can attığını dile getiren sanatçı, okyanusların onun için bir oyun alanı olduğunu ve çocukluk döneminde neredeyse çocuk parkına gitmediğini söylüyor.



Yıllardır tutkunu olduğu sörf ile sanatını birleştiren Yoro, yılların verdiği denge ustalığı ile dalgaları bir sanat işine döndürmüş. Terk edilmiş gemiden nehirlerdeki köprülere kadar insanların sadece önünden geçtiği alanlara çizdiği resimler ile herkesin ilgisini çekmeyi başarmış.



















