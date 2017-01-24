Sdü'deki Hastalara Moral Ziyareti

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasta Destek Birim personeli, hastanede tedavi gören hastaları günlük ziyaret ediyor.



Birimde görevli personel, ikişer kişilik ekipler halinde hastanenin yataklı servisinde tedavi gören hastaları ziyaret ediyor. Günlük olarak gerçekleşen ziyarette ekipler, hasta ve refakatçilerinin sohbet ederek, onların istek ve memnuniyetlerini dinliyor.



Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada hastaların da refakatçilerinin de sorunlarını paylaşmak ve rahatlamak istediğini söyledi.



Bu anlamda ziyaretlerin çok önemli olduğunu dile getiren Yıldırım, "Amacımız hastalarımızın ve refakatçilerinin hastanemizde kaldıkları süre içinde bulundukları durumdan bir nebze olsun uzaklaşmalarını sağlamak, aynı zamanda varsa ihtiyaçlarını anlayıp en kısa sürede çözüme kavuşturmak. Bunu başardığımıza inanıyorum çünkü olumlu tepkiler alıyoruz." dedi



Yıldırım, ziyaretlerin günlük olarak yapıldığını, hasta taleplerinin aynı gün içinde karşılandığını sözlerine ekledi.