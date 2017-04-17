Sdt 'Lysistrata' ile Ankara Seyircisiyle Buluşacak

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT) 'Lysistrata' isimli oyunla Ankara'da tiyatroseverler ile buluşacak.



SDT, tiyatro seyircisini büyüleyen 'Lysistrata' adlı oyunuyla, 18-23 Nisan tarihleri arası, DT Küçük Tiyatro Sahnesinde Ankaralı sanatseverlerle buluşacak.



Anadolu'nun sanat rüzgarını başkentte estirecek olan SDT, Atatürk Kültür Merkezi Sahnesinde ise Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu 'Ruhlar Gelirse' isimli oyunu ile Sivaslı tiyatro izleyicisine perde açacak. - SİVAS