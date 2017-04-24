Sdt, Konya'da Festivale Katılacak
Sivas Devlet Tiyatrosunun (SDT), "39 Basamak" isimli oyunuyla, "Devlet Tiyatroları Konya,10. Bir Nefes Bin Ses Uluslararası Tiyatro Festivali"ne katılacağı bildirildi.
Sivas Devlet Tiyatrosunun (SDT), "39 Basamak" isimli oyunuyla, "Devlet Tiyatroları Konya,10. Bir Nefes Bin Ses Uluslararası Tiyatro Festivali"ne katılacağı bildirildi.
SDT'den yapılan açıklamaya göre, "39 Basamak" isimli oyun bugün, "Devlet Tiyatroları Konya,10. Bir Nefes Bin Ses Uluslararası Tiyatro Festivali" kapsamında sanatseverlerle buluşacak.
Öte yandan SDT, Sivas Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde ise Sivaslı tiyatroseverler için "Fehim Paşa Konağı" adlı oyunu sahneleyecek.
"Fehim Paşa Konağı" isimli oyun 27-28 Nisan'da saat 19.30'da, 29 Nisan'da ise saat 14.00 ve 19.30'da sahnelenecek.