Sdt, İki Oyunla Perdelerini Açacak

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT) bu hafta iki oyunla perdelerini açacak.



Kışın buz tutturan soğuğunda perdelerini açarak tiyatronun güneşi ile seyircileri ısıtan SDT beğeni toplayan iki iddialı oyununu bu hafta sanatseverleri buluşturacak.



İki seri katilin komediyle başlayıp, gerilimle süren hikayesini sahneye yansıtan 'Git Gel Dolap' adlı oyunu SDT, 20-21 Ocak'ta Çorum Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde sahneleyecek.



SDT, Atatürk Kültür Merkezi Sahnesinde ise, Richard Hannay adlı karakterin gittiği tiyatroda gizemli güzel Annabella'yla adlı kadınla tanışmasını, ardından istemeden de olsa kendisini gizli görevin içinde bulmasını konu alan, yüksek tempolu '39 basamak' adlı oyunuyla sanatseverlerle buluşacak.



Dekoru, müziği ve oyunculuk performanslarıyla seyredenlerin beğenisini toplayan oyun, 19-20 Ocak saat 19.30'da, 21 Ocak Cumartesi günü ise saat 14.00 ve 19.30'da perdelerini açacak. - SİVAS