Sde Başkan Yardımcısı Şahin Açıklaması

Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Şahin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında gençlerin kahramanca davranışlarda bulunduğunu belirterek, "Bizim beğenmediğimiz gençlik var ya, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında vatan toprağına nasıl sahip çıktığını ortaya koymuştur." dedi.



SDE Başkan Yardımcısı Şahin, Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde düzenlenen "15 Temmuz ve Bölgesel Gelişmeler" konulu konferansta yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türk gençliğinin övülecek bir tarih yazdığını söyledi.



Gençliğin 15 Temmuz'da sokaklara döküldüğünü belirten Şahin şöyle devam etti:



"Bizim beğenmediğimiz gençlik var ya, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında vatan toprağına nasıl sahip çıktığını ortaya koymuştur.



Darbe girişimi esnasında kendime su sözü verdim. Bundan sonra hiç kimsenin tipine bakıp, hangi coğrafyadan geldiğine bakıp ön yargılı davranmayacağım. Ön yargıdan dolayı güzellikleri görmediğimiz ortaya çıktı. 15 Temmuzda bu gençlik büyük bir kahramanlık gösterdi."



Şahin ayrıca, önümüzdeki yıllarda FETÖ'nün ortaöğretim ve liselerde ders konusu olarak anlatılabileceğini de sözlerine ekledi.