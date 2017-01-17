Schulz'un Koltuğuna Kim Oturacak ?





Avrupa Parlamentosu başkanlık seçimleri devam ediyor. İkinci turda da salt çoğunluğa ulaşılamadı.



Avrupa Halk Partisi adayı Antonio Tajani 287 oy alarak Sosyalistler ve Demokratlar grubu başkanı Gianni Pittella'yı ikinci kez geride bıraktı. Gianni Pittella 200 oy aldı. Antonio Tajani'nin başkan seçilmesi için oy sayısı yeterli değil. Bu yüzden üçüncü tur düzenlenecek. 6 aday seçim yarışına devam edecek. İlk üç turda salt çoğunluk sağlanamazsa dördüncü ve son tur yapılacak. Bu kez en çok oyu alan iki aday yarışacak. Basit çoğunluk aranacak. Eşitlik halinde en yaşlı aday başkan seçilecek.



Auteur: euronews-tr



Tags: koltuğuna oturacak Avrupa Birliği Başkan AB Parlamentosu Schulzun kim Avrupa siyaseti Gepost: 17 januari 2017