Schréder 2017'den umutlu!

Yılın ilk çeyreğinde hedeflerini yakalayan Schréder Aydınlatma Genel Müdürü Zeynep Akkaya, zorlu geçen 2016 yılına rağmen Türkiye'nin fırsatlar ülkesi olduğunu ve büyümeye devam edeceklerini söyledi.

"Türkiye'ye bir heves için gelmedik"

Dış aydınlatmada dünyanın önde gelen markalarından Schréder, Türkiye'deki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Nesnelerin interneti teknolojileri ile aydınlatma sektörünün de bir değişim içinde olduğunu ifade eden Schréder Aydınlatma Genel Müdürü Zeynep Akkaya, Schréder'in bu dönüşüme rakiplerinden daha kolay ayak uydurduğunu belirtti. Türkiye'de şehirlerin akıllı şehirlere dönüşmesinin aydınlatma sektörü için büyük bir fırsat oluşturduğunu aktaran Akkaya, "Türkiye bizim için büyük potansiyel taşıyan bir ülke ve Türkiye ekonomisine güveniyoruz. Türkiye'ye tek bir proje için ya da bir heves için gelmedik. Burada büyümek ve Türkiye aydınlatma sektörüne katkı sunmak için çalışıyoruz. Yeni enerji tasarrufu teknolojileri, hem global pazarda hem de Türkiye'de pazarları ve segmentleri geliştirmek için yeni fırsatlar yakalamamıza izin veriyor" dedi.

Schréder Grubu'nun 2016 yılını verimli geçirdiğini, finansal açıdan çok sağlam ve istikrarlı olduğunu söyleyen Akkaya, Türkiye'de büyüme hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Türkiye'ye bir heves için değil, sürdürülebilir bir iş hacmi oluşturmak için geldiklerini ifade eden Akkaya, "Türkiye'de 2016 zor bir yıldı ama 2017 iyi başladı. Birinci çeyrek hedeflerimizi yakalıyoruz. Yılın geri kalanının da aynı şekilde gideceğine inanıyoruz. Bütün zorluklarına rağmen Türkiye'nin fırsatlar ülkesi olduğuna inanıyoruz. Burada kalıp, büyüyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Dış aydınlatma çözümlerinde dünyada üçüncü sıradayız"

Schréder'in Türkiye pazarında daha çok Tünel ve Yol Aydınlatma çözümleri ile tanındığını ancak son dönemlerde farklı segmentlerde de çalışmalar yürüttüklerini aktaran Zeynep Akkaya, "2016 CSIL (Centre for Industrial Studies- Endüstriyel Araştırmalar Merkezi) sonuçlarına göre dış aydınlatma çözümlerinde dünyada üçüncü sıradayız. Nesnelerin interneti ve artan akıllı şehirlerde akıllı ve bağlantılı ortamlar yaratan aydınlatma çözümleri öne çıkıyor. Shuffle ve Owlet IoT gibi ürünlerimizle müşterilerimize hem enerji tasarrufu sağlayan hem de bağlantılı ortamlar için kendi aydınlatma altyapılarını optimize eden yardımcı çözümler geliştirdik. Osman Gazi Köprüsü'nde köprü ve viyadüğün yol ve dekoratif aydınlatması, Adana da ASKI Basketbol Stadyumu'nun aydınlatması ile 'Taksim Meydanı ve Yakın Çevresi Düzenleme Projesi' kapsamında Taksim Meydanı aydınlatması buna örnek olacak çalışmalarımız" diye konuştu.