Schneider Electric'ten Enerji İzleme Sensörü

Schneider Electric, enerji kayıplarının önüne geçecek kablosuz enerji izleme sensörünü sektöre tanıttı.



Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Schneider Electric ticari veya endüstriyel binalardaki enerji kayıplarını tespit etmek, enerji sürekliliğini ve elektriksel hataları önlemeyi sağlamak amacıyla, "dünyanın en küçük kablosuz enerji izleme sensörü PowerTag'i" geliştirdi.



Sistem, kolay ve pratik kullanımıyla elektriksel hataların ve enerji kayıplarının önüne geçerek iş akışının devamlılığını sağlıyor. PowerTag, elektrik panosunda hiçbir değişiklik yapılmadan sisteme entegre edilerek son dağıtım yüklerini ölçebiliyor ve herhangi bir elektriksel hatayı önceden haber vererek gerekli önlemlerin alınmasını sağlıyor.