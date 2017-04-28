Schalke'den, Leverkusen'e Farklı Tarife

Bundesliga 31. hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen ile Schalke 04 karşı karşıya geldi.



Tayfun Korkut'un teknik direktörlüğü yapığı Bayer Leverkusen ilk 18 dakikada kalesinde 3 gol gördü. Schalke'de 6. dakikada Burgstaller, 10. dakikada Höwedes ve 18. dakikada Schöpf attığı gollerle takımlarını 3-0 öne geçirdi ve devreye bu skorla girildi.



Mücadelenin 50. dakikasında Schalke'de Burgstaller bir kez daha sahneye çıktı ve farkı 4'e çıkardı. Bayer Leverkusen'in tek golünü ise 69. dakikada Stefan Kiessling kaydetti ve karşılaşma Schalke'nin 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.



Kaynak: Sporx.com