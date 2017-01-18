Sbs'de Dereceye Giren Öğrenciler Ödüllendirildi

Afyonkarahisar Çobanlar Ahmet Özyurt Ortaokulunda kent genelinde yapılan Seviye Belirleme Sınavı'nda (SBS) dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.



Kent genelinde 5,6,7 ve 8. sınıflar arasında düzenlenen deneme sınavlarında başarı göstererek derece yapan öğrenciler ödüllendirildi. Okul yönetiminden alınan bilgilerde ödül töreninin aynı zamanda diğer öğrencileri de başarıya teşvik amacıyla yapıldığı belirtildi.



Öte yandan, sınavda başarılı olan öğrencilerin ise mutlulukları yüzlerinden okundu. - AFYONKARAHİSAR