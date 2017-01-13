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Sberbank'ın Karı Yüzde 137 Arttı
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Sberbank'ın Karı Yüzde 137 Arttı
13 Ocak 2017 Cuma 13:27
Sberbank'ın 2016 net karı 517 milyar rubleye yükseldi.
Sberbank'ın 2016 net karı 517 milyar rubleye yükseldi.
Kaynak:
Dunya.com
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