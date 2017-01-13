Sberbank'ın 2016 Net Karı Yüzde 137 Arttı

Sberbank'ın net karı, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 137 artarak 517 milyar rubleye yükseldi.





Bankadan yapılan açıklamaya göre, Sberbank'ın 2015'te 218 milyar ruble olan net karı, geçtiğimiz yıl yüzde 137 artarak 517 milyar rubleye (yaklaşık 8,7 milyar dolar) ulaştı.



Sberbank'ın faiz gelirleri geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 41 artarak 1,1 trilyon rubleye yükseldi. Komisyon gelirleri ise yüzde 21 artarak 318 milyar rubleye çıktı.



Sberbank Başkan Vekili Aleksander Morozov konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şirketin giderek sağlamlaşan mali yapısı sayesinde, kriz nedeniyle yaşanma riski olan gelişmelere ve 2017'e daha iyimser bakılacağını ifade etti.