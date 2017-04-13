Saze - Şafak Ezer
Enerjik canlı performansı ile seyircileri etkisi altına alan Saze (Şafak Ezer) 13 Nisan'da Mask Live'da.
Enerjik canlı performansı ile seyircileri etkisi altına alan Saze (Şafak Ezer) 13 Nisan'da Mask Live'da...
Pop, R&B, elektronik dans tarzlarinda olan orijinal şarkıları çeşitli ülkelerde radyolarda çalınmakta olan Saze, all-star müzisyenlerden oluşan ekibi ile sizi partiye bekliyor.
Saze - Vokal
Tolga Akyıldız - Gitar
Murat Ejder - Bas
Müjde Kızılkan - Back Vokal
Umut Erhan - Klavye
Alper Selçuk İmren - Klavye
Can Tüzün - Davul
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : Mask Live Music Club
Mekan Adresi : Bekar Sokak
Başlangıç Saati : 13.04.2017 22: 00: 00
Bitiş Saati : 13.04.2017 23: 45: 00
Kategori : Saze - Şafak Ezer
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io