Enerjik canlı performansı ile seyircileri etkisi altına alan Saze (Şafak Ezer) 13 Nisan'da Mask Live'da...



Pop, R&B, elektronik dans tarzlarinda olan orijinal şarkıları çeşitli ülkelerde radyolarda çalınmakta olan Saze, all-star müzisyenlerden oluşan ekibi ile sizi partiye bekliyor.



Saze - Vokal



Tolga Akyıldız - Gitar



Murat Ejder - Bas



Müjde Kızılkan - Back Vokal



Umut Erhan - Klavye



Alper Selçuk İmren - Klavye



Can Tüzün - Davul



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Mask Live Music Club



Mekan Adresi : Bekar Sokak



Başlangıç Saati : 13.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 13.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Saze - Şafak Ezer



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır