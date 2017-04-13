Saze - Şafak Ezer

Enerjik canlı performansı ile seyircileri etkisi altına alan Saze (Şafak Ezer) 13 Nisan'da Mask Live'da.

Saze - Şafak Ezer

Enerjik canlı performansı ile seyircileri etkisi altına alan Saze (Şafak Ezer) 13 Nisan'da Mask Live'da...

Pop, R&B, elektronik dans tarzlarinda olan orijinal şarkıları çeşitli ülkelerde radyolarda çalınmakta olan Saze, all-star müzisyenlerden oluşan ekibi ile sizi partiye bekliyor.

Saze - Vokal

Tolga Akyıldız - Gitar

Murat Ejder - Bas

Müjde Kızılkan - Back Vokal

Umut Erhan - Klavye

Alper Selçuk İmren - Klavye

Can Tüzün - Davul

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Mask Live Music Club

Mekan Adresi : Bekar Sokak

Başlangıç Saati : 13.04.2017 22: 00: 00

Bitiş Saati : 13.04.2017 23: 45: 00

Kategori : Saze - Şafak Ezer

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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