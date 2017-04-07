Şayrat, Şehrin En Önemli Hava Üssüydü

Suriye'de ABD tarafından vurulan Şayrat hava üssünün Suriye'deki en önemli üslerden biri olduğu belirtildi.



Şayrat Hava Üssü, 59 Tomahawk füzesiyle vuruldu. En çok uçuşun gerçekleştiği üste, Mig-23, Mig-25, Mig-29, Su-22 ve Su-25 savaş ve bombardıman uçaklarının bulunduğu açıklandı. 40 korumalı hangar bulunan üste, 2 pist bulunuyordu. Şayrat hava üssünün askeri gösteriler ile orta ve ağır silahlarla eğitimin yapıldığı bölgedeki en önemli eğitim alanı olduğu biliniyor. ABD tarafından saldırıya uğrayan üste, 16'ya yakın uçağın imha edildiği bildirildi. Üs, Rus helikopterleri tarafından Palmira'da DEAŞ'e yönelik operasyonlar sırasında yoğun olarak kullanılmıştı. - ŞAM