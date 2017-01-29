Sayısal Loto'da Tek Başına 6 Bilen Talih Soma'dan Çıktı

SAYISAL Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 rakamı da doğru bilerek 1 milyon 684 bin 833 lira ikramiyeyi kazanan talihli Soma'dan çıktı.



Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Sayısal Loto'nun 1055'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 5, 6, 19, 21, 24 ve 26 olarak belirlendi. Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 1 milyon 684 bin 833 lira 10 kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 119 kişi 5 bin 962 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 41 kişi 76 lira 35'er kuruş, 3 bilen 138 bin 420 kişi 10 lira 85'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Çekilişte, 4 milyon 433 bin 760 lira 35'er kuruş ikramiye dağıtıldı.



Büyük ikramiyeyi kazanan kişinin kuponunu, Manisa'nın Soma ilçesinden yatırdığı belirtildi. Kuponun yatırıldığı Soma Atatürk Caddesi'ndeki 45080014 Nolu Sayısal Lota Bayii İşletmecisi 58 yaşındaki Uğur Sazak, altı bilen talihlinin şu ana kadar yanına gelmediğini söyledi. Talihlinin kuponu makineye oynattığını da belirten Sazak, "Soma'da talihlinin kim olduğunu merak edenler sormak için bana geliyor. Kazanan kişi inşallah bu parayı hayırlı işlerde kullanır" dedi.



- Manisa