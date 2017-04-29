Sayısal Loto Çekildi (2)

Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 692 bin 890 lira 88 kuruş ikramiye haftaya devretti.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 171 kişi 4 bin 170 lira 15'er kuruş, 4 bilen 8 bin 719 kişi 61 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 153 bin 226 kişi ise 9 lira 85'er kuruş ikramiye alacak.



Çekilişte, 2 milyon 762 bin 77 lira 85 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan KDV olarak 1 milyon 771 bin 320 lira 58 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 989 bin 993 lira 4 kuruş kamuya aktarılacak.



(Bitti)