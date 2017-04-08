Sayısal Loto Çekildi (2)

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 3 milyon 701 bin 272 lira 80 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 144 kişi 5 bin 745 lira 35'er kuruş, 4 bilen 9 bin 686 kişi 64 lira 80'er kuruş, 3 bilen 178 bin 503 kişi 9 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.



Büyük ikramiyeyi kazanan kişinin kuponunu, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden yatırdığı belirtildi.



Çekilişte, toplam 6 milyon 905 bin 585 lira 40 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 56 bin 420 lira 45 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 148 bin 499 lira 76 kuruş aktarılacak.



(Bitti)