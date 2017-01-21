Sayısal Loto Çekildi (2)

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 928 bin 410 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 134 kişi 5 bin 835 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 8 bin 80 kişi 72 lira 65'er kuruş, 3 bilen 151 bin 648 kişi 10 lira 95'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.



Çekilişte, 4 milyon 886 bin 349 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Büyük ikramiyeyi kazanan kişilerin kuponlarını, İstanbul'un Sancaktepe ve Bursa'nın Orhangazi ilçelerinden yatırdığı belirtildi.



Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 944 bin 116 lira 47 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 85 bin 854 lira 25 kuruş aktarılacak.



(Bitti)