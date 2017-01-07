Sayısal Loto Çekildi (2)

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 5 milyon 732 bin 108 lira 71 kuruş ikramiye devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 151 kişi 5 bin 349 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 8 bin 381 kişi 72 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 152 bin 680 kişi 11 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.



Çekilişte, 3 milyon 128 bin 720 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 6 bin 259 lira 71 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 121 bin 405 lira 48 kuruş aktarılacak.



(Bitti)