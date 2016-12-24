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Sayısal Loto 1,6 Milyon Lira Devretti
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Sayısal Loto 1,6 Milyon Lira Devretti

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmadı.

Sayısal Loto 1,6 Milyon Lira Devretti

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmadı.

Kaynak: Dunya.com