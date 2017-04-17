Sayın Cumhurbaşkanımızın AK Parti Üyesi Olması..."

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Sayın Cumhurbaşkanımız takdir ederse, uygun görürse onun AK Parti üyesi olması bizim için büyük bir şereftir" dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, TBMM'de gazetecilerin referandum a ilişkin sorularını cevapladı. Elitaş, uyum yasalarına ilişkin soruya, "Uyum yasalarının büyük bir kısmı Cumhurbaşkanlığı ile milletvekillerinin seçimlerinin birlikte yapılacağı, yani Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi ile yürürlüğe girecek maddelerdir. Yüzde 51.4 ile kabul edilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi uyum yasaları konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan tüm siyasi partilerle uyum yasalarının bir an önce çıkarılmasına katkı sağlayarak daha net bir şekilde çıkarılmasını tavsiye diyorum, umut ediyorum" diye cevapladı.



HSYK yapısında değişiklik için bir kanun gerekip gerekmediğine ilişkin soruya ise Elitaş, "Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun çalışmasının aksamaması için bizim bir an önce referandum sonuçlarının Resmi Gazetede yayınlanmasından itibaren Karma Komisyonun hemen toplanıp Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine 7 üyenin isimlerinin tespit edilip, seçilmesi gerekir. Bu uzatılacak, zamana bırakılacak bir konu değildir" karşılığını verdi.



Yüzde 51 oy oranının parti için hayal kırıklığı oluşturup oluşturmadığına ilişkin soru üzerine Elitaş, şunları söyledi:



"Millet oyunu açık ve net verdi. Sonuç 'evet' çıktı. Bir milyon 379 bin 846 seçmen daha fazla çıktıysa bu önemli bir neticedir. Büyük bit başarıdır. İlk görüşülmeye başlandığı dönemde Başkanlık sistemini Türkiye'nin gündemine getirdiğimizde yüzde15 karşılığı olan durum söz konusuydu. Bu tartışmalar Ekim ayında başladığı anda yüzde 35 karşılık vardı. Bundan altı, yedi ay önce yüzde 35 Başkanlık sistemine, Cumhurbaşkanlığı sistemine 'evet' diyen bir halkın, yüzde 51.5'la 'evet' haline dönüşmesi önemlidir. Buradan partilerin oylarını alt alta toplayıp, yan yana getirerek toplamayı yapmak doğru değildir. Bu bir seçim değil, doğrudan doğruya yönetim tarzıyla ilgili karardır."



Cumhurbaşkanı'nın AK Parti'ye ne zaman üye olacağına ilişkin soruya Elitaş, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın parti ile ilişiği hükmü doğrudan doğruya yürürlüğe gireceğinden dolayı o hüküm kalktığından itibaren AK Parti olarak biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın kurucusu, lideri olduğu partiye davet etmek gerekir diye düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız takdir ederse, uygun görürse onun AK Parti üyesi olması bizim için büyük bir şereftir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Genel Başkan olması parti yetkili kurulları ile görüşmeden meseleyi gündeme getirmek yanlış olur" cevabını verdi.



(Ahmet Umur Öztürk / İHA)