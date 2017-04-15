Sayın abonelerimiz,

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararı uyarınca halk oylamasına yönelik yayın yasakları saat 18.00'den itibaren başlayacağından bu saatten sonraki seçime ilişkin siyasi haberlerimiz ve sandıkların açılmaya başlamasından itibaren merkezimize ulaşan sonuçlar, sadece bilgilendirme amaçlı olarak abonelerimize aktarılacaktır.

YSK'nin, seçim sonuçlarının kamuoyuna duyurulmasına yönelik yayın yasağını kaldırdığı saate kadar bu veriler kamuya açık hiçbir yayında kullanılamaz. Aksi durumlarda yasal sorumluluk ilgili kuruma ait olacaktır.

Saygılarımızla,

Anadolu Ajansı