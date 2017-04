Dünya Nüfusu 7,5 Milyar'ı Geçti, işte Hepimiz için Büyüleyici Rakamlar?





Sayılarla Dünya Nüfusunun Enteresan Hikayesi, 7.5 Milyarı Geçtik! Dünya Nüfusu Kaç? Erkekler mi Fazla Yoksa Kadınlar mı? Dünyanının En Küçük Ülkesi Hangisi? Dünyanın En Kalabalık Ülkesi Çin'mi? Hindistan Onu Geçer mi?



Üzerinde yaşadığımız gezegeni kaç kişi ile paylaşıyoruz? işte bu sorunun cevabı worldometers.info tarafından yayımlanan Dünya Nüfus Saatleri çalışmasında yer alan bilgilere göre 7.5 Milyar'ı geçti. Dünya nüfusu ile ilgili ortaya çıkan ilginç rakamlar ise şöyle.



Worldometers, sürekli olarak güncellenen sayıları hesaplamak için çok aralarında Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Bankasının da olduğu çok saygın kaynak çeşitlerine dayanan projeksiyonları kullanıyor.



Gezegen nüfusu 25 Nisan 2017 itibariyle 2017 başlangıcından 25 milyon kişinin ne eklenmesiyle 7.5 Milyar kişiyi geçti.



Sayılarla Dünya Nüfusunun Enteresan Hikayesi, 7.5 Milyarı Geçtik!



Sayılarla Dünya Nüfusunun Enteresan Hikayesi, işte ilginç ve bir o kadar gerçek rakamlar





Ortaya çıkan ilginç rakamlara şöyle bir göz atmak gerekirse Birleşik Devletler Nüfus Sayım Bürosu verilerine göre, bugün dünya nüfusunun yarısından fazlası 30 yaş altında.



Nijerya, dünyadaki en genç nüfusa sahiptir ve ülkenin 189 milyon sakininin yarısından fazlası 15 yaşın altındadır. Ters bir şekilde Monaco ise nüfusunun yarısı 50 yaşından daha yüksek bir şekilde dünyanın en yaşlı nüfusuna sahip.



Erkekler Kadınlardan Daha Fazla mı?





En son BM rakamlarına göre bugün dünyada hayatta olan kadınlardan yaklaşık 65 milyon daha fazla erkek var. Amerikan Samoa dünyadaki en büyük cinsiyet oran farkına sahiptir ve her kadın için kabaca 1.36 erkek vardır.



Çin dünyanın en büyük en kalabalık nüfusa sahip ülkesi. Son nüfus sayımı rakamlarına göre ülke nüfusunun 1.385 milyardan fazla olduğu görülüyor. Ancak Birleşmiş Milletler verilerindeki büyüme rakamlarına bakılırsa Hindistan'ın nüfusunun önümüzdeki beş yıl içinde Çin'in yerini almasını bekleniyor.



Hindistan nüfusu her yıl 15.7 Milyondan fazla artıyor ve bu artış dünyanın toplam büyümesinin yüzde 20'sine tekabül ediyor



işte Dünya Nüfusunun Yarısını Oluşturan 7 Ülke



Çin 1.385 Milyar

Hindistan 1.335 Milyar

ABD 325 Milyon

Endonezya 262 Milyon

Brezilya 210 Milyon

Pakistan 195 Milyon

Nijerya 189 Milyon



Bu arada Dünya Nüfusunun yüzde 70'ni 20 Ülke Nüfusu oluşturuyor.



Sayılar yani dünya nüfusunu hikayesi sadece büyük sayılarla ilgili değil.



Dünyanın En küçük ülkesi Pitcairn Adalarının Nüfusu sadece 50 Kişi.



BM verilerine göre dünya nüfusu her yıl yaklaşık 80 Milyon artıyor ve bu rakamın oransal karşılığı Yüzde 1.11 gibi enteresan bir sayıya denk geliyor.



Bu büyüme hızıyla 2024 Yılında Dünya Nüfusu 8 Milyar'ı geçecek.





Dünya nüfusu 1800 yıllara kadar anca 1 Milyarı gördü. 30 yıl öncesine kadar yani 1987 yılında ise 5 Milyarı gördü.



Bu büyümedeki en büyük katkı yeni doğanlardan daha ziyade uzayan yaşam süresi oldu. Dünya genelinde bugün doğan bebeklerin ortalama yaşam süresi 71 yıl ancak kadınların erkeklerden 5 yaş daha uzun yaşamaları bekleniyor. Japonya'da ise ortalama yaşam süresi 83.7 yıl.



Sayılarla Dünya nüfusu hikayemizde en sevindirici haber şu ki; gezegenimizde ne kadar kişi olursa olsun her birimiz hala benzersiziz.



http://www.teknotalk.com/sayilarla-dunya-nufusunun-enteresan-hikayesi-7-5-milyari-gectik-56891/