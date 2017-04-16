Sayılan Oylar Seçim Kurullarına Gönderiliyor

SAYILAN OYLAR SEÇİM KURULLARINA GÖNDERİLİYOR



Mardin'de oy çuvalları seçim kurulunda

MARDİN - Mardin'de anayasa değişikliği referandum unda oy kullanma süresinin bitmesiyle beraber toplanan oylar, çuvallara koyularak il ve ilçe Yüksek Seçim Kurulu'nu getirilmeye başlandı.

Mardin'de sabah saat 07.00'de başlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi öngören 18 maddelik anayasa değişikliğini içeren halk oylaması, saat 16.00'da sona ermesiyle toplanan oylar, çuvallara koyularak il ve ilçe Yüksek Seçim Kurulu'na getirilmeye başlandı.

İl ve ilçelerde adliye binalarında bulunan Yüksek Seçim Kurulu çevresinde polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı görülürken, seçim yasağının kalkmasıyla oy sonuçları açıklanacak. Mardin merkez ve ilçelerinde 454 bin 263 seçmen için bin 560 sandık kurulmuştu.



Manisa'da oylar Seçim Kurullarına gelmeye başladı

MANİSA - Anayasa değişikliği halk oylamasında Manisa'da oy verme işleminden sonra sayımı tamamlanan oylar seçim kurullarına gelmeye başladı.

Anayasa değişikliği halk oylamasında tüm yurtta oy verme işlemi tamamlandı. Sandıklarda sayılan oylar mühürlenerek ilçe seçim kurullarına teslim edilmeye başlandı. Manisa Adliye Sarayında Yunusemre ve Şehzadeler İlçe Seçim Kurullarında sandık başkanları tarafından getirilen oylar tutanakla teslim alınarak veri girişleri işlenirken, Manisa'da 1 milyon 29 bin 622 seçmenin 3197 sandıkta oy kullandığı öğrenildi.



Diyarbakır'da oy torbaları gelmeye devam ediyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da oy sayma işlemi tamamlanan sandıkların torbaları seçim kurullarına gelmeye devam ediyor.

Diyarbakır oy verme işleminin sona ermesinin ardından sayılan sandıkların torbaları seçim kurullarına gelmeye devam ediyor. Adliye binasında her ilçe için özel bir koridor oluşturulurken, güvenlik önlemleri kapsamında adliye binası çevresindeki yollar demir bariyerlerle çevrilip trafiğe kapatıldı. Diyarbakır'da 3 bin 45 sandıkta 991 bin 212 seçmenin oy kullanması bekleniyor.



Adana'da sayılan oylar seçim kurullarına geliyor

ADANA - Adana'da oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oylar seçim kurullarına geliyor.

Toplam 4160 sandıkta oy verme işlemleri tamamlandı. 8 ilçe seçim kurulu oluşturulan Adana'da, oylar okullarda sayıldıktan sonra polislerin gözetiminde sandık başkanları tarafından ilçe seçim kurullarına ulaştırılıyor.



Gaziantep'te oy torbaları adliyeye getiriliyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te okullarda sayılıp, adliyeye gönderilen oy torbalarının il seçim kuruluna teslimi sürüyor

Gaziantep'te 3 bin 345 sandıkta kullanılan oy pusulaları,saat 16: 00'de tamamlanan seçimin ardından sayım ve tasnifi gerçekleştirilmiş, sayım sonunda mühürlenerek İl seçim kuruluna gönderilmeye başlanmıştı. Toplam 1 milyon 178 bin 748 seçmenin bulunduğu kent genelindeki oy mühürlü oy torbaları, Gaziantep Adliyesi'ne getirilmesi sürüyor. Torbalar, sandık başkan ve görevlileri ile güvenlik güçlerinin nezaretinde Gaziantep adliyesine getiriliyor. Oy torbaları ise Seçim Kurulu görevlileri tarafından imzalanan tutanak karşılığında teslim alınıyor.

Öte yandan, polis ekipleri adliye önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.