Sayılan Oylar İlçe Seçim Kurullarına Gelmeye Başladı

İstanbul'da okullarda sayımı tamamlanan oylar torbalarla ilçe seçim kuruluna taşınmaya başladı.



İstanbul'da okullarda sayılan oylar torbalarla Kasımpaşa'da bulunan Beyoğlu Teknik ve Anadolu Lisesi'nde kurulan İlçe Seçim Kuruluna getirilmeye başlandı. Oylar getirildiği sırada çevrede geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü. Sayımı tamamlanan oyları İlçe Seçim Kuruluna getiren sandık görevlileri Yüksek Seçim Kurulu (YSK) görevlilerine teslim etti. - İSTANBUL